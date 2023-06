Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeieinsatz in Leihgestern + Exhibitionist festgenommen + Einbrüche in Kindergärten gescheitert + Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant +

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.06.2023

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Sonntagabend (04.Juni) gegen 23.00 Uhr fiel einem Zeugen ein 27-Jähriger in einem Mercedes auf, der in Schlangenlinien fuhr. Eine Streife der Polizei konnte den Mercedes-Fahrer in der Königgrätzer Straße anhalten. Das Fahrzeug des 27-Jährigen wies einen frischen Unfallschaden auf. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,26 Promille und musste zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. VU/0643557

Linden: Polizeieinsatz in Leihgestern

Mehrere Streifenwagen rückten gestern Nachmittag (05. Juni) gegen 16.40 Uhr nach Linden-Leihgestern zu einem polizeilichen Einsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Ehepaar in Streit. In dessen Verlauf kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann gewalttätig wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 36-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Gießen: Exhibitionist festgenommen

Die Polizei nahm am Sonntagabend in der Grünberger Straße einen 48-jährigen Mann fest, der sich vor einer Frau unsittlich verhielt. Die 33-Jährige war gegen 21.00 Uhr in einer Grünanlage, als sie den 48-Jährigen sitzend auf einem Zementblock sah. Er öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Sie informierte die Polizei, welche im Zuge der Fahndungsmaßnahmen den Sittenstrolch festnahm. Zeugen, die den 48-Jährigen ebenfalls dort beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Laubach/Grünberg: Einbrüche in Kindergärten gescheitert

Am vergangenem Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, scheiterten offenbar die Einbrecher an den Fenstern von zwei Kindergärten. In der Laubacher Straße in Wetterfeld versuchten sie zwei Fenster im Innenhof aufzuhebeln und scheiterten. Die Hebelversuche an einem Fenster eines Kindergartens in der Straße "Am Rondell" in Grünberg schlugen ebenfalls fehl. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Benzin abgezapft

Auf Benzin hatten es Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahn 5 in der Gemarkung Grünberg-Lumda abgesehen. Sie machten sich am Montag zwischen 12.40 und 22.10 Uhr an dem Tank des blauen Astra zu schaffen und zapften Diesel ab. Dabei hinterließen sie an dem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant

Vor einem Schnellrestaurant in der Straße "Neustadt" gerieten am Freitag gegen 17.40 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Schlägen. Zudem sollen die beiden ein Messer dabeigehabt haben. Nachdem ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, ließen die beiden voneinander ab. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Linden: Mülltonne in Leihgestern angezündet

Unbekannte zündeten auf einem Grundstück in der Gustav-Heinemann-Straße eine Mülltonne an. Am Samstag gegen 04.00 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine weitere Tonne wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat vor dem Brand etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle" brachen Unbekannte einen Ford auf. Zwischen 03.30 Uhr am Sonntag und 04.30 Uhr am Sonntag schlugen sie die Dreiecksscheibe ein. Aus dem Auto entwendeten sie mehrere Schlüssel, Bekleidung und eine Sonnenbrille. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in Wieseck

Ein Schaden an der hinteren Stoßstange verursachte ein Unbekannter nach einem Unfall Ende Mai im Wiesecker Weg 75 in Gießen. Der Verursacher stieß zwischen 10.00 Uhr am Mittwoch (24. Mai) und 18.30 Uhr am Mittwoch (24. Mai) gegen einen dort geparkten blauen VW Polo. Die Höhe des Blechschade schätzt die Polizei auf ca. 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3775 entgegen.

Buseck: Auf Parkplatz VW beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Sonntag (04.Juni) auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schloßpark" in Großen-Buseck. Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen Jetta an der hinteren Stoßstange und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Posener Straße

Zwischen Sonntag (04.Juni) 20.30 Uhr und Montag (05.Juni) 15.55 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Posener Straße einen auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten grauen Peugeot Tourne Mobil an der rechten Rückleuchte. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein Kleinkraftrad oder ein Fahrrad handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell