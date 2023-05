POL-EU: Mehrere Verletzte nach Fahrerflucht

Euskirchen (ots) - Am 12. Mai kam es gegen 17 Uhr in Euskirchen in einem Warenhaus zu einem Ladendiebstahl. Zeugen beobachteten die Tat und benachrichtigen die Polizei. Der 36-jährige Euskirchener flüchtete zunächst in Richtung Bahnhof, konnte allerdings von zwei Polizeibeamten in der Oststraße angetroffen werden. Da der Mann wild gestikulierte, rumschrie, den Anweisungen der Beamten nicht nachkam sowie im Rahmen ...

mehr