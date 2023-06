POL-GI: Gebäudebrand in der Frankfurter Straße

Gießen (ots) - Wettenberg: Einbruch in Pflanzenfachgeschäft Nachdem ein Unbekannter im Lahnwegsberg in die Lagerhalle eines Blumengeschäftes eingebrochen war, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag (01. Juni) gegen 03.30 Uhr verschaffte er sich an einer Tür Zugang zu der Lagerhalle. Nachdem Zeugen den ...

