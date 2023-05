Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeieinsatz im Teichweg - Festnahme von drei Tatverdächtigen + Raser fährt mit bis zu 200 km/h - Zeugenaufruf + Einbruch in Schule

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 31.05.2023:

Polizeieinsatz im Teichweg - Festnahme von drei Tatverdächtigen + Raser fährt mit bis zu 200 km/h - Zeugenaufruf + Einbruch in Schule

Gießen: Polizeieinsatz im Teichweg - Festnahme von drei Tatverdächtigen

Nach einem Vorfall auf einem Parkplatz im Teichweg sucht die Polizei nach Zeugen. Mehrere Zeugen meldeten am Sonntag gegen 04.00 Uhr eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen vor einer Shisha-Bar, so dass mehrere Streifenwagen nach Wieseck ausrückten. Zudem soll noch ein Mann von einem PKW angefahren worden sein. Nach ersten Erkenntnissen kam es offenbar zunächst in der Bar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Personen. Daraufhin verließen mehrere Beteiligte die Lokalität. Auf dem Parkplatz entfachte sich der Streit erneut und es folgte eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Beteiligte stiegen in einen Mercedes und flüchteten. Dabei wurde ein 39-jähriger Mann erfasst und verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen die Polizisten drei Tatverdächtige im Alter von 26, 28 und 30 Jahren auf der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf lebenden Männer wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung in der Bar und auf dem Parkplatz beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen/B429: Raser fährt mit bis zu 200 km/h - Zeugenaufruf

Nachdem ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße 429 Am Pfingstsonntag, gegen 14.00 Uhr, offenbar rücksichtlos unterwegs war, sucht die Polizei nach Zeugen und betroffenen Verkehrsteilnehmern. Der im Vogelsbergkreis wohnende Mann fiel am Marktplatz auf, da er dort mit seinem Hyundai verbotswidrig eingefahren war. Die Anhaltezeichen einer Streife der Wachpolizei ignorierte er und flüchtete in Richtung Neustadt. Bei erlaubten 20 km/h war der Hyundaifahrer teilweise mit fast 70 km/h unterwegs. An der Kreuzung zur Westanlage/Nordanlage fuhr er offenbar über die rote Ampel und bog von der Westanlage auf die Gabelsberger Straße ein. Auf dem Weg in Richtung der Heuchelheimer Straße fuhr er über weitere rote Ampeln. In der Heuchelheimer Straße überholte der Raser auf der rechten Spur mehrere Autos. Dabei kam es fast zu einem Zusammenstoß. Der Mann flüchtete weiter und fuhr auf die Bundesstraße 429 in Richtung Lahnfelddreieck/B49. Dabei beschleunigte er teilweise auf fast 200 km/h. Um die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen, wechselte er die Fahrspur mehrmals im "Zick-Zack". Andere Verkehrsteilnehmer mussten abbremsen oder versuchten dem Fahrer "auszuweichen", um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zudem überholte er mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen. An der Auffahrt zur Bundesstraße 49 (Lahnfelddreieck) verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte die Leitplanke. Letztendlich verließ er an der Ausfahrt "Klinikum" die Bundesstraße. Wenig später konnte der Verkehrsrowdy gestoppt und festgenommen werden. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung des Führerscheins. Wer hat das Fahrverhalten des Hyundaifahrers in Gießen, auf dem Weg zur Bundesstraße 429 oder auf der Bundesstraße beobachtet? Welcher Verkehrsteilnehmer wurde durch das Verhalten des Mannes gefährdet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Einbruch in Kindergarten

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in einem Kindergarten im Lochweg abgesehen. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.20 Uhr am Freitag (26. Mai) und 07.00 Uhr am Dienstag an der Gebäudeseite ein Fenster auf. Im Gebäude durchsuchten sie das Büro und brachen weitere Schränke auf. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Wettenberg: Einbruch in Launsbach

Eine Lagerhalle geriet im Lahnwegsberg in Launsbach in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten hebelten zwichen 12.00 Uhr am Montag (29. Mai) und 06.20 Uhr am Dienstag (30. Mai) auf der Gebäuderückseite eine Tür auf. In der Halle brachen sie zwei Fahrzeuge auf und durchsuchten diese. Die Ermittlungen zu möglichen Diebesgut dauern noch an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Hakenkreuz geschmiert

Im Gleiberger Weg in Wißmar ritzten Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Keckklappe eines schwarzen Dacia. Der Sandero stand dort zwischen 12.00 Uhr am Montag (29. Mai) und 15.30 Uhr am Dienstag. Hinweise zum Verursacher des etwa 1.500 Euro teuren Sachschaden nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Buseck: Einbruch in Kirche

Zwischen Sonntag (14.Mai) 11.00 Uhr und Sonntag (21.Mai) 11.15 Uhr brach ein Unbekannter den Opferstock einer Kirche in der Bismarckstraße in Großen-Buseck auf und entwendete das darin befindliche Geld. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Auf Parkplatz LKW beschädigt

Unbekannte schlugen zwischen Sonntag (28.Mai) 19.00 Uhr und Montag (29.Mai) 2.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Hegweg die Frontscheibe eines geparkten LKW ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 500 Euro. Wem sind in der genannten Zeit Unbekannte aufgefallen, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Linden: Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Freitag (26.Mai) 17.00 Uhr und Dienstag (30.Mai) 7.30 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster und die Tür eines Baucontainers in der Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße in Leihgestern auf und entwendeten Werkzeuge. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Einbruch in Schule

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Dienstag (16.Mai) und Dienstag (30.Mai) 9.00 Uhr Zugang zu einem "Container" der Tagesbetreuung einer Schule in der Heidestraße in Stangenrod. Dabei beschädigten die Unbekannten die Eingangstür sowie vier Innentüren. Offenbar wurde nichts aus dem Container entwendet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 Euro. Wem sind Unbekannte aufgefallen, die sich an dem Container zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mitsubishi beschädigt

Zwischen Samstag (27.Mai) 22.30 Uhr und Dienstag (30.Mai) 9.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Schlachthofstraße einen geparkten Mitsubishi. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Lancer zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Heuchelheim: Opel gestreift

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter zwischen Samstag (27.Mai) 18.00 Uhr und Sonntag (28.Mai) 8.30 Uhr in der Atzbacher Straße (Höhe 29) einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Insignia Sports Tourer SW zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW touchiert

Am Samstag (27.Mai) gegen 13.40 Uhr befuhr ein Unbekannter die Friedhofstraße. In Höhe der Hausnummer 7 touchierte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW UP und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 800 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen ungefähr 1,70m großen, ca. 25-jährigen Mann mit schlanker Statur in einem Ford Transit. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

Ein 41-jähriger Mann in einem Daimler und ein 74-jähriger LKW-Fahrer befuhren Dienstagmorgen (30.Mai) gegen 8.10 Uhr hintereinander die Bundesautobahn 485 auf dem rechten Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Schiffenberger Tal und Bergwerkswald. Als der Daimler-Fahrer bremsen musste, bemerkte der LKW-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Gießen: Skoda touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Montag (29.Mai) zwischen 16.00 und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Ecke Nordanlage/ Schillerplatz einen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Octavia zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell