Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unbekannter spricht Kinder an+14-Jähriger nach Handtaschenraub festgenommen+Diebe nach PKW-Aufbrüchen festgenommen+E-Bikes in Gießen und Langgöns entwendet+Auseinandersetzung in Lich+Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Biebertal: Unbekannter spricht Kinder an

Nach dem zwei Jungen im Alter von 9 und 10 Jahre von einem unbekannten Mann angesprochen wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die beiden Kinder befanden sich am Dienstag der vergangenen Woche gegen 19.40 Uhr in der Süßigkeitenabteilung im Rewe-Markt in der Gießener Straße in Rodheim-Bieber, als der Mann sie ansprach. Er wollte die Ware bezahlen und anschließend die Jungs nach Hause fahren. Die Jungen gingen nicht auf das Gespräch ein, liefen nach Hause und informierten die Polizei. Der Mann hingegen fuhr mit einem silberfarbenen Van mit Offenbacher Kennzeichen davon. Der Unbekannte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat einen Dreitagebart. Er trug ein blaues Shirt und eine schwarze Hose. Laut Zeugin soll er ein türkisches Erscheinungsbild haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: 14-Jähriger nach Handtaschenraub festgenommen

Nachdem ein 14-jähriger Junge aus Pohlheim einem 14-jährigen Jugendlichen aus Gießen die Handtasche entriss, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die beiden Jugendlichen befanden sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr an der Bushaltestelle "Schälgärten". Nachdem der Gießener ein Parfum benutzte, forderte der Pohlheimer es. Als der Gießener dies verneinte, schubste ihn der Pohlheimer zu Boden. Anschließend entriss der Pohlheimer dem 14-Jährigen die Handtasche und flüchtete. Auf der Kirmes in Holzheim entdeckte der Vater des Opfers den Tatverdächtigen und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Junge versuchte sich der Festnahme durch die Polizei zu entziehen und wurde zunehmend aggressiver. Zudem beleidigte er die Beamten mehrfach. Die Polizisten nahmen den Jugendlichen mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er in die Obhut seiner Eltern. Zeugen, die den Vorfall an der Bushaltestelle gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Diebe festgenommen

Die Polizei konnte nach mehreren PKW-Aufbrüchen im Gießener Stadtgebiet, vorrangig in der Steinstraße, Schottstraße und Marburger Straße, zwei mutmaßliche Diebe festnehmen. Gegen 01.40 Uhr meldete eine Anwohnerin zwei auffällige Männer, die sich an mindestens zwei Fahrzeugen zu schaffen machten. Sofort eingeleitete Fahnundungsmaßnahmen führten zur Festnahme von zwei Männern im Alter von 30 und 32 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen mindestens bei drei Fahrzeugen die Scheiben eingeworfen. Während ihrer Flucht warfen sie das Diebesgut, u. a. eine Dashcam, einen Schlüssel und eine Tasche, weg. Polizisten fanden ein Teil des Diebesguts wieder und stellten es sicher.

Wem sind in der Steinstraße, Schottstraße und Marburger Straße die beiden Männer aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Pedelec gestohlen

Ein schwarz-weißes Pedelec des Herstellers Fischer ließen Unbekannte aus einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße in Wieseck mitgehen. Der Diebstahl des Bikes ereignete sich zwischen 22.00 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Sonntag. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Pedelec weg

Unbekannte stahlen in der Straße "Am Weihergarten" ein Pedelec der Marke Focus. Zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Samstag verschafften sie sich Zutritt zu einer Garage. Mit dem etwa 3.600 Euro teuren Bike machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

Auf dem Bahnhofsvorplatz gerieten am Sonntag gegen 19.45 Uhr ein 24-jähriger Mann und ein 18-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einem Gerangel und die Kontrahenten bedrohten sich zudem mit Gegenständen. Die Polizei hat gegen die Männer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 zu melden.

Fernwald: Beim Parken Audi beschädigt

Am Donnerstag (25.Mai) zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Reutergasse in Albach einen geparkten silberfarbenen Audi A4 auf der hinteren, linken Seite. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mercedes beschädigt

Zwischen Freitag (26.Mai) 15.00 Uhr und Samstag (27.Mai) 8.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten silberfarbenen Mercedes Vito auf der Fahrerseite. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Parkplatzrempler

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Seat nach einer Unfallflucht von Freitag (26.Mai) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Tannenweg in Großen-Linden. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 14.20 Uhr und 15.30 Uhr den schwarzen Leon ST auf der Beifahrerseite und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Bei Wendemanöver Baum beschädigt

Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Samstag (20.Mai) gegen 10.15 Uhr die Potsdamer Straße in Alten-Buseck. In Höhe der Hausnummer 11 blieb das Fahrzeug an dem Ast eines Baumes hängen, der in die Fahrbahn ragte. Daraufhin wendete der LKW-Fahrer sein Fahrzeug und blieb ein weiteres Mal an dem Ast hängen. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Auf Parkplatz VW beschädigt

Offenbar beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Höll" in Wißmar beschädigte ein Unbekannter einen geparkten grauen VW Tiguan an der vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen Citroen. Wer kann Angaben zu dem PKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Am Samstag (27.Mai) gegen 15.55 Uhr befuhr ein Unbekannter den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 in Richtung Marburg. Offenbar wechselte der Unbekannte in Höhe der Anschlussstelle Schiffenberger Tal ohne auf den Verkehr zu achten auf die rechte Fahrspur. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fiat eines 33-Jährigen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen Kombi mit Kennzeichen LU. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Grünberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 44-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Samstag (27.Mai) gegen 15.10 Uhr die Landesstraße 3125 von Stangenrod nach Grünberg. In einer Kurve kam dem LKW-Fahrer ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Opel Mocca. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Tel. 06401/91430 entgegen.

Rabenau: Beim Vorbeifahren Mercedes gestreift

Zwischen Donnerstag (25.Mai) 17.00 Uhr und Freitag (26.Mai) 14.00 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren in der Wallstraße in Londorf einen geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem schwarzen C200 zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Eichendorffring

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Sonntag (28.Mai) m Eichendorffring. Zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf Höhe der Hausnummer 125 einen geparkten blauen Golf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Alkoholisiert Unfall verursacht

Samstagabend (27.Mai) gegen 19.45 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter den Mahrweg in Großen-Linden in Richtung Arndtstraße und touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten VW. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 48-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,14 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 11.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Leicht verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Sonntagmorgen (28.Mai) gegen 9.45 Uhr befuhr ein 46-Jähriger in einem Ford die Frankfurter Straße in Klein-Linden in Richtung Gießener Pforte. In Höhe der Hausnummer 282 beabsichtigte der Ford-Fahrer zu wenden und übersah offenbar einen entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Kradfahrer leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell