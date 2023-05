Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Korrekturmeldung zum Badeunfall am "Dutenhofener See" vom 29. Mai 2023

Gießen (ots)

Heuchelheim a. d. Lahn:

(Bezug zur Pressemeldung vom 29.05.2023; 20:52 Uhr)

Wir berichteten gestern über einen tragischen Badeunfall. Das Unglück ereignete sich nicht am Dutenhofener See sondern am Heuchelheimer See. Wir bitten Sie, den Fehler zu entschuldigen. Die Meldung müsste wie folgt lauten:

Trauriges Ende eines Badeunfalls am Heuchelheimer See: Badegäste meldeten gegen 16 Uhr eine Person, die ins Wasser gegangen sei und dann nicht mehr zurückkehrte. Mit einem Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienstes wurden sofortige Suchmaßnahmen eingeleitet. Aber für den 32jährigen Mann aus Gießen kam jede Hilfe zu spät: Gegen 19.45 Uhr konnte er nur noch leblos geborgen werden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.

