POL-GI: Lichtträger abgeschraubt + Kennzeichen gestohlen + Reifen platt gestochen + Unfälle

Pohlheim-Hausen: Lichtträger abgeschraubt

Von einem Bootsanhänger montierten Unbekannte den Lichtträger sowie das Kennzeichenschild ab und stahlen beides. Zwischen dem 01.05.2023 und Montag (22.05.2023) schlugen die Diebe zu. In diesem Zeitraum stand der Bootsanhänger unter einem Carport in der Straße "Zur Mühle". Der Schaden beläuft sich auf 900 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Lichtträgers und dem Kennzeichen GI-EI 512 geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen-Wieseck: Kennzeichen gestohlen

Zwischen Mittwoch (24.05.2023), 15:45 Uhr und Donnerstag (25.05.2023), 07:05 Uhr, stahlen Unbekannte beide Kennzeichen von einem blauen BMW. Der Schaden beläuft sich auf 110 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wellersburgring, in dem der BMW stand, aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen GI-V 242 geben? Zeugen werden gebeten, die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 zu kontaktieren.

Gießen- Reifen platt gestochen

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte alle vier Reifen eines silbernen Subaru Forester platt gestochen. Dieser stand zwischen 17:30 Uhr am Montag (22.05.2023) und 08:00 Uhr am Mittwoch (24.05.2023) in der Friedrichstraße. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Vandalen gebeten können, melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Biebertal: Bei Parkmanöver BMW touchiert

Am Sonntag (21.Mai) zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Vereinsgeländes in der Straße "Am Fortberg" in Rodheim-Bieber einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem grauen 560X zurückkam, war dieser auf der rechten, hinteren Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Unfallflucht am Hallenbad

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht von Mittwoch (24.Mai) gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Straße "Am Schwimmbad" in Watzenborn-Steinberg. Ein Unbekannter stieß beim Rangieren auf dem Parkplatz zunächst gegen eine Bank und anschließend gegen einen geparkten schwarzen Ford Focus. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Mercedes gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter am Mittwoch (24.Mai) zwischen 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Steinstraße einen geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen E350 CDI zurückkam, war dieser hinten links beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

