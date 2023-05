Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeieinsatz in Lollar

Gießen (ots)

Lollar: Polizeieinsatz in der Kirchstraße

Mehrere Streifenwagen, eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt rückten Montagvormittag (22. Mai) gegen 10.30 Uhr wegen einer gemeldeten Schlägerei in die Kirchstraße aus. Im Zuge eines länger andauernden Konfliktes kam es nach ersten Erkenntnissen heute zunächst in der Gießener Straße zu einer handfesten heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Mann und einem Ehepaar im Alter von 32 und 38 Jahren aus dem Landkreis Gießen. Dabei stürzte der 41-Jährige und verletzte sich an den Knien und den Ellenbogen. Zudem soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 41-Jährige in sein Auto stieg, wendete und in die Kirchstraße abbog. Dort fuhr er dann den 38-jährigen Kontrahenten an, welcher dadurch zwischen PKW und Hauswand eingeklemmt wurde. Die Polizei nahm den Fahrzeugführer wenig später fest. Der Rettungsdienst und der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten. Mit leichten Verletzungen kam der 38-jährige in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Ordnungshüter das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen, darunter auch zu den Verletzungen, dauern an. Wer hat den Vorfall in der Gießener Straße und in der Kirchstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

