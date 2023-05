Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Gießen (ots)

Pohlheim:

Die Polizei nahm am Mittwochabend nach mehreren Bränden in zwei Pohlheimer Ortsteilen einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach der Vorführung bei einer Richterin kam er in Untersuchungshaft.

Der deutsche Staatsangehörige ist verdächtigt, zwischen 22.30 und 23.45 Uhr an sieben verschiedenen Orten in zwei Pohlheimer Ortsteilen u. a. mehrere Mülltonnen, einen Pavillon und einen Wohnwagen in Brand gesteckt zu haben.

Bei einem Mülltonnenbrand in der Hubertusstraße in Watzenborn-Steinberg drohte das Feuer sogar auf ein Gebäude einer kirchlichen Einrichtung überzugreifen.

Zudem hebelte er auf einem Sportgelände in Grüningen ein Container auf und stahl daraus mehrere T-Shirts sowie ein Ballnetz. Dort zündete er auch zwei Mülltonnen an.

Bei seiner Festnahme fanden die Beamten die zuvor gestohlenen Shirts und das Ballnetz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommen einer Haftrichterin vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 29-Jährige kam in eine hessische Justizvollzugsanstalt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro.

