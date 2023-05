Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Katalysatoren in Lollar gestohlen+Auseinandersetzung in Klein-Linden+E-Scooter in Lich gestohlen+Einbruch in Supermarkt+Schulgebäude in Lollar beschmiert+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Lollar: Katalysatoren gestohlen

Im Sandweg schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag Katalysatorendiebe zu. Zwischen 19.00 Uhr und 15.00 Uhr verschafften sie sich über einen Zaun Zutritt zu den Grundstücken zweier Autohändler. Dort bauten sie insgesamt drei Katalysatoren im Gesamtwert von etwa 2.200 Euro aus. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung in Klein-Linden

Als sich am Samstag (13. Mai) gegen 22.10 Uhr eine 33-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann auf dem Gelände einer Schule in der Lützellindener Straße in Klein-Linden aufhielten, kamen mehrere Jugendliche hinzu und attackierten die beiden. Das Paar flüchtete mit leichten Verletzungen in den Theodor-Storm-Weg, wo ein Passant auf die Frau aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Wem ist auf dem Gelände der Schule eine Jugendgruppe aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: E-Scooter gestohlen

In der Seelenhofgasse stahlen Unbekannte aus einer Scheune zwei E-Scooter. Die Diebe verschafften sich zwischen 18.00 Uhr am Sonntag (14. Mai) und 05.00 Uhr am Montag (15. Mai) Zugang in das Gebäude. Mit einem schwarzen und einem blauen Scooter suchten sie das Weite. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Einbruch in Supermarkt

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in den Rewe-Markt in der Ferniestraße ein. Über den Eingang des Getränkemarktes verschafften sie sich Zugang. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut laufen noch. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Wem ist vor dem Eingang des Getränkemarktes in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Lollar: Fassade beschmiert

In der Ostendstraße beschmierten Unbekannte die Fassade eines Schulgebäudes mit gelber Farbe. Die Schmierfinken trieben zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 11.00 Uhr am Sonntag ihr Unwesen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken VW beschädigt

Am Dienstag (09.Mai) zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz beim Rückwärtsausparken einen VW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Golf zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Zapfsäule beschädigt

Ein Unbekannter beabsichtigte am Mittwoch (03.Mai) gegen 12.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Am Pfahlgraben" in Garbenteich zu tanken. Offenbar vergaß der Unbekannte nach dem Tankvorgang die Zapfpistole aus dem Fahrzeug zu nehmen, fuhr los und beschädigte diese. Als er den Unfall bemerkte, steckte der Unbekannte die Zapfpistole zurück in die Zapfsäule und fuhr davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.500 Euro.

Beschreibung des Fahrers: Es handelt sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann mit Glatze, Bart und Brille. Er trug schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Staufenberg: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Freitag (12.Mai) zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Straße "Vorstadt" einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Fiesta auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Fernwald: Unfallflucht in Steinbach

3.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (13.Mai) 18.00 Uhr und Sonntag (14.Mai) 14.45 Uhr in der Straße "Am Weingarten" in Steinbach. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter den schwarzen A4 Avant auf der Fahrerseite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder Gerät handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: E-Bike-Fahrer verletzt nach Überholvorgang

Ein 65-jähriger E-Bike-Fahrer und ein 17-jähriger Rollerfahrer befuhren Montagfrüh (15.Mai) gegen 7.30 Uhr die Wilhelmstraße. In Höhe der Hausnummer 14 setzte der Rollerfahrer zu einem Überholvorgang und der Radler beabsichtigte nach links in einen Weg einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Unfallbeteiligten zu Fall kamen. Der E-Bike-Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter Tel. 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Bremsvorgang offenbar nicht bemerkt

Am Sonntag (14.Mai) gegen 17.15 Uhr befuhren eine 57-jährige Frau in einem VW und ein 20-Jähriger in einem Audi hintereinander die Rodheimer Straße stadteinwärts. Als die VW-Fahrerin bremste, bemerkte der Audi-Fahrer dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 57-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

