Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Absturz eines Gleitschirmfliegers

Landau (ots)

Annweiler/Bereich Adelberg

Ein 57-jähriger Gleitschirmflieger ist am Sonntag den 07.05.2023 gegen 13:30 Uhr nach einem Start auf dem Adelberg in der Nähe des Krabbenfels bei Annweiler in eine ca. 30 Meter hohe Baumkrone geflogen und hat sich dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein Pilotenfehler Grund für den Absturz gewesen sein. Feuerwehr, Rettungsdienst, Höhenrettung und Polizei waren vor Ort, der Verunfallte wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert und in eine Unfallklinik verbracht. Lebensgefahr bestand keine.

