Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Ein Beteiligter ohne Führerschein unterwegs

Lustadt (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Wohngebiet Am Sträßel in Lustadt. Hierbei touchierte die 18-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Auto den 39-jährigen Motorradfahrer durch einen Fehler beim Linksabbiegen. Der Mann stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Ein Krankenwagen wurde nicht benötigt. Gegen die junge Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zusätzlich stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun auf ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell