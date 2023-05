Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Dierbach (ots)

Am 6.5.23, gg 15:50 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kreis Straße 24 von Dierbach zur Landstraße 544. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links und prallte dort seitlich auf einen entgegenkommenden Ackerschlepper mit Anbauteil. Durch den Aufprall wurde der Ackerschlepper umgeworfen und schlug mit der Beifahrerseite auf die Fahrbahn auf. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt und konnte nach einem kurzen Check durch das DRK nach Hause. Der Schaden am Schlepper muss noch genau erhoben werden. An dem PKW wurde die vordere linke Seite stark eingedrückt, die Aufhängung des Vorderrades abgerissen, die A-Säule und Front stark beschädigt. Vermutlich liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden mit über 100.000.- EUR vor. Die Insassen blieben unverletzt. Da der PKW Fahrer leicht alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und Bergung mit Hilfe der Feuerwehr und eines örtlichen Abschleppers war die K24 von ca. 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr vollgesperrt und wurde erst nach Säuberung durch die Straßenmeisterei Annweiler freigegeben

