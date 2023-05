Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand nach Körperverletzungsdelikt

Herxheim (ots)

Am späten Samstagabend kam es auf dem Festgelände des Frühlingsmarktes in Herxheim zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 17-jährige Beschuldigte aus dem Kreis Bergstraße schlug hierbei dem Geschädigten in das Gesicht. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Beschuldigte durch die auf dem Fest eingesetzten Sicherheitskräfte fixiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Beamten hochaggressiv. Weiter wurden die Beamten durch ihn massiv beleidigt und bedroht. Bevor der Beschuldigte zur Polizeidienststelle gebracht werden konnte, musste dieser gefesselt werden. Hierbei wehrte sich dieser vehement und leistete Widerstand. Dem erheblich alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlung des Beschuldigten nicht verletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurden die Eltern des Beschuldigten informiert und er wurde an seine Familie überstellt.

