POL-GI: Verdächtiger Mann in Linden+ Kinder in Wettenberg-Krofdorf angesprochen+Wohnungseinbruch+Auseinandersetzung am Lahnufer+Mehrere Außenspiegel beschädigt+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Linden: Unbekannter verfolgt Vierzehnjährige?

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Großen-Linden nach Zeugen. Am Freitag (12. Mai) gegen 17.50 Uhr war eine Vierzehnjährige zu Fuß in einem Waldstück (parallel zur A45) in der Nähe des Mahrweges spazieren. Dort sah sie einen unbekannten Mann, der dort urinierte. Als der Mann das Mädchen erblickte, zog er seine Hose hoch und näherte sich offenbar dem Mädchen. Daraufhin lief die 14-Jährige in Richtung Wohngebiet davon. Sie hatte den Eindruck, dass der Mann sie verfolgen würde. Als sie dann das Wohngebiet erreichte, ging der Mann in eine andere Richtung. Der Mann ist mindestens über 60 Jahre alt. Er hat eine normale Statur und graue Haare. Er trug einen blauen Pullover, einen hellen Hut sowie eine beigefarbene Hose. Wer hat den beschriebenen Mann im Bereich des Waldstücks bzw. des Wohngebietes gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Identität geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Kinder in Wettenberg-Krofdorf angesprochen

Nachdem ein Unbekannter Mann zwei Kinder im Alter von vier und neun Jahren angesprochen hatte, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Mädchen waren zwischen 17.30 und 18.00 Uhr mit ihren Tretrollern in der Seestraße unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen wurden. Er fragte sie offenbar, ob sie mit ihm nach Hause kommen. Die Mädchen handelten goldrichtig und liefen nach Hause. Die Mutter des neunjährigen Mädchens lief dem Mann wenig später hinterher und sprach diesen auf das Ansprechen an. Er bestritt es und ging weiter. Der Unbekannte ist zwischen 70 und 75 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine normale Statur und kurze graumelierte Haare. Er trug eine graue Jacke, eine blaue Hose und dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle bzw. neongelben Elementen an Fußsohle. Wer hat den beschriebenen Mann in der Seestraße beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Identität geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Tresor entwendet

Auf einen Tresor hatten es Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Westanlage abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch (17. Mai) und 03.00 Uhr am Donnerstag (18. Mai) Zutritt in eine Dachgeschosswohnung. Aus einem Zimmer entwendeten sich den Tresor mit Bargeld. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung am Lahnufer

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zwei unbekannte Männer mit einem 32-Jährigen am Lahnufer (Zu den Mühlen) in Streit. In dessen Verlauf zog ein Unbekannter den in Gießen lebenden Mann an den Haaren nach unten. Der Komplize trat währenddessen dem 32-Jährigen in den Oberkörper. Einer ist etwa Mitte 20 Jahre alt und zirka 1,72 Meter groß. Er hat einen dunklen Hautteint und eine Glatze. Er trug einen Trainingsanzug und führte einen Elektroroller mit. Nach Angaben des Zeugen habe dieser ein jamaikanisches Erscheinungsbild. Der Andere hat einen hellen Hautteint, eine kräftige Statur und eine Glatze. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Mann zeigt Geschlechtsteil

Nachdem ein unbekannter Mann in der Gießener Straße mindestens einer Verkehrsteilnehmerin sein Geschlechtsteil zeigte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Die 40-jährige Autofahrerin war am Montag gegen 17.00 Uhr in der Gießener Straße in Alten-Buseck unterwegs, als ihr der Mann an der Bushaltestelle (Gießener Straße/Flößerweg) auffiel. Er stand in Richtung der Straße, seine Hose war ein Stück heruntergelassen und er hielt sein Glied fest. Wem ist dieser Mann ebenfalls dort aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7007-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Drogenfahrt beendet

Im Kropbacher Weg stoppte eine Polizeistreife am Donnerstag (18. Mai) gegen 11.20 Uhr einen 49-jährigen E-Scooterfahrer. Es ergaben sich bei ihm Hinweise auf den Hinweis von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positive auf Kokain und THC. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Die Fahrt endete und es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Bushaltestellenscheibe beschädigt

In der Pestalozzistraße beschädigten Unbekannte die Scheibe einer Bushaltestelle. Ein Zeuge meldete die Beschädigung am Donnerstag gegen 09.30 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher des etwa 500 Euro teuren Sachschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Eine Reihe von beschädigten Autoaußenspiegeln beschäftigt die Gießener Polizei. In der Straße "Sportfeld" in Klein-Linden zerstörten zwischen 20.00 Uhr am Dienstag (16. Mai) und 07.50 Uhr am Mittwoch (17. Mai) Unbekannte die Außenspiegel eines Lupo und zweier Fiesta. Auch am "Kugelberg" schlugen Vandalen zu. Hier beschädigten die Unbekannten den Spiegel eines Renault und eines Ford. In der Nacht von Mittwoch (17. Mai) auf Donnerstag (18. Mai) beschädigten Unbekannte in der Lincolnstraße den Außenspiegel eines BMW und eines Volvo und eines Fords. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Gießen unter 0641/7006-0 entgegen.

Gießen: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am Mittwoch (17.Mai) gegen 14.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Frankfurter Straße in Kleinlinden in Richtung Gießen. In Höhe der Hausnummer 356 geriet der Unbekannte aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 62-Jähriger in einem VW lenkte nach rechts um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Beim Ausparken Mercedes touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Donnerstag (18.Mai) gegen 19.15 Uhr beim Ausparken in der Marburger Straße (Höhe 77) einen geparkten schwarzen Mercedes ML 320 und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen schwarzen Daimler mit Marburger Kennzeichen. Vermutlich wurde das Fahrzeug von einer etwa 60-jährigen Frau mit kurzen, blonden Haaren gefahren. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver VW beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver am Dienstag 16.Mai) zwischen 9.00 Uhr und 10.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Fröbelstraße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Tiguan zurückkam, war dieser am vorderen, rechten Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel abgefahren

Zwischen Mittwoch (17.Mai) 23.00 Uhr und Donnerstag (18.Mai) 8.00 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren im Professorenweg (Höhe 47) einen geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Ibiza zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Ford angefahren

Nur 15 Minuten parkte ein Ford am Mittwoch (17.Mai) am Fahrbahnrand der Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter zwischen 9.45 Uhr und 10.00 Uhr den in Höhe der Hausnummer 67 geparkten grauen Focus am Außenspiegel der Fahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz VW beschädigt

1.500 Euro Sachschaden sind die Folge einer Unfallflucht von Dienstag (16.Mai) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße. Zwischen 8.10 Uhr und 9.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen VW Golf 7 an der vorderen Stoßstange. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen PKW. Wer kann weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein 27-jähriger Mann in einem VW befuhr Donnerstagnacht (18.Mai) gegen 4.15 Uhr die Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Wilhelmstraße. Vermutlich aufgrund von Alkoholgenusses stieß der VW-Fahrer gegen einen geparkten VW. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 0,90 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Donnerstagmorgen (18.Mai) gegen 10.00 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann in einem Mercedes die Alsfelder Straße in Laubach-Freienseen in Richtung Altenhain. Auf Höhe der Hausnummer 27 kam der Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und drückte diese an eine Hauswand. Der 74-Jährige verletzte sich dabei nur leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.750 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 21-jähriger Radler befuhr am Donnerstagmorgen (18.Mai) gegen 8.45 Uhr den Radweg im Leihgesterner Weg in Richtung Linden. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

Mit schweren - aber nicht lebensgefährlichen - Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung nach einem Unfall in der Robert-Bosch-Straße einen E-Bike-Fahrer in eine Klinik. Der 29-Jährige war am Mittwoch (18. Mai) gegen 19.25 Uhr auf dem Fußweg in der "Gießener Pforte" aus Richtung Frankfurter Straße in Richtung Robert-Bosch-Straße unterwegs. Als er an einer Ampel die Robert-Bosch-Straße überqueren wollte, stieß er mit dem Ford eines 30-Jährigen zusammen, welcher von der A485 in Richtung Linden unterwegs war. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Farben der Ampelschaltung machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen?

