POL-GI: Einbrüche u.a. ein kurioser+Handtaschenraub+Fahrer mit gefälschten Papieren unterwegs+Hakenkreuz in Linden geschmiert+Viele Felgen entwendet+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Wettenberg: Einbruch in Pflanzenfachgeschäft

Nachdem ein Unbekannter im Lahnwegsberg in die Lagerhalle eines Blumengeschäftes eingebrochen war, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag (01. Juni) gegen 03.30 Uhr verschaffte er sich an einer Tür Zugang zu der Lagerhalle. Nachdem Zeugen den Einbrecher hörten und nachschauten, flüchtete dieser. Der Tatverdächtige ist etwa 1,69 Meter groß und 40 Jahre alt. Er ist kräftig und hat ein rundliches Gesicht. Hinweise zur Identität des Verdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kurioser Einbruch führt zu Unfall mit Einkaufswagen

Ein kurioser Einbruch in eine Lagerhalle beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. Freitagfrüh (26. Mai) brach ein unbekannter Mann die Tür einer Lagerhalle auf der Parkebene 1 der Galerie Neustädter Tor auf. Anschließend setzte sich der Mann in einen Kommunaltraktor mit Winterausrüstung und fuhr los. Er schob mit der Schaufel mehrere Einkaufswagen durch die geschlossene Schranke. Anschließend machte sich die Kolonne selbstständig und rollte die Abfahrtsrampe in Richtung Nordanlage hinunter. Danach stießen die Wagen mit dem VW Touran eines 61-Jährigen zusammen, welcher auf der Nordanlage unterwegs war. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte die Rampe ebenfalls hinunterfuhr und versuchen wollte, die Wagen wieder "einzufangen". Letztendlich fuhr er allerdings wieder ohne Einkaufswagen hoch, überfuhr ein Absperrgitter und parkte das Fahrzeug wieder in den Lagerraum. Der Unbekannte ging anschließend zur Schranke und versuchte offenbar, diese wieder in "Position" zu bringen. Wenig später flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 8.700 Euro. Der Mann trug eine neongelbe Warnjacke, dunkles Basecap, dunkle Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten und dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Er trug eine dunkle Tasche. Wer hat dort am Freitag zwischen 03.15 und 04.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht. Wer kann Hinweise auf die Identität des beschriebenen Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unbekannter entreißt Handtasche - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Handtaschenraub in der Gießener Innenstadt nach Zeugen. Eine 58-jährige Frau war am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Begleitung eines unbekannten Mannes vom Bahnhof auskommend in der Lahnstraße unterwegs und lief in Richtung der Lahn. Auf dem Fußweg an der Lahn täuschte der Unbekannte offenbar einen Herzinfakt vor. Als sich die Frau um ihn kümmern wollte, entriss der Mann ihre Handtasche und lief davon. Die Frau schrie um Hilfe und lief hinterher. Ein Autofahrer, der in der Lahnstraße sein Auto geparkt hatte und die Hilferufe offenbar hörte, hielt den Unbekannten kurzfristig fest. Dabei ließ der Räuber die Handtasche fallen und riss sich los. Als der Autofahrer dem Opfer die Tasche zurückgab, stellte es den Diebstahl von Goldschmuck fest. Der Unbekannte ist etwa 1,65 und schlank. Er hat dunkle kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Hose und dunkle Turnschuhe. Um die Hüfte hatte er einen Pullover gebunden. Der Tatverdächtige soll sich öfter am Marktplatz aufhalten. Wer hat den Vorfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Fahrer mit gefälschten Papieren unterwegs

Gleich mehrere Anzeigen führte die Verkehrskontrolle eines 33-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina auf der Bundesstraße 49 nach sich. Am Mittwoch der vergangenen Woche (24. Mai) geriet der 33-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße (Anschlussstelle zu Autobahn 5) in eine Kontrolle. Der Fahrer gab vor 36 Jahre alt zu sein. Er wies sich mit einem kroatischen Führerschein und einem kroatischen Personalausweis, welche sich später als Fälschungen herausstellten. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Er pustete 0,56 Promille und sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Es folgte eine Blutentnahme und weitere Überprüfungen auf der Polizeiwache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Die Beamten leiteten mehrere ermittlungsverfahren u. a. wegen Fahren unter dem Einfluss von Drogen bzw. Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Reiskirchen: Hyundai zerkratzt

Etwa 2.000 Euro beklagt der Besitzer eines Hyundai, nachdem ein Unbekannter das Fahrzeug im Bersröder Weg zerkratzte. Die Sachbeschädigung an dem grauen Kona ereignete sich am Mittwoch (31. Mai) zwischen 19.15 und 19.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Linden: Hakenkreuz geschmiert

Unbekannte schmierten in einem Stichweg hinter einer Schule in der Schillerstraße ein Hakenkreuz auf einen Stromverteilerkasten. Ein Zeuge stellte das Symbol am Mittwoch (31. Mai) gegen 18.25 Uhr fest. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen. 0627362

Linden: Diebe in Leihgestern unterwegs

In den vergangenen Tagen gerieten in Leihgestern ein Schuppen und ein benachbartes Gartengrundstück in den Fokus von Dieben. Zwischen 16.45 Uhr am Dienstag (30. Mai) und 07.00 Uhr am Mittwoch hebelten Unbekannte auf einer Baustelle in der Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße einen Baucontainer auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Diebe dort nichts. Von einem Gartengrundstück in der Klausegasse ließen Unbekannte eine Kettensäge, ein Kofferradio und eine Stichsäge mitgehen. Die Diebe brachen zwischen 17.00 Uhr am Dienstag (30. Mai) und 05.20 Uhr am Mittwoch (31. Mai) das Gartentor auf und entwendeten aus einem Pavillon die Gegenstände. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Felgensätze entwendet

Über 40 Felgensätze entwendeten Unbekannte von dem Grundstück einer KFZ-Werkstatt im Sandweg. Die Diebe schnitten zwischen 18.00 Uhr am Samstag (27. Mai) und 10.00 Uhr am Mittwoch (31. Mai) den Zaun auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Felgen mit einem oder mehreren Fahrzeugen wie z. B. Kastenwagen, Transporter abtransportiert wurden. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Einbrüche in Kindergärten

In den Kindergarten im Akazienweg in Lardenbach brachen Unbekannte zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Samstag ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und öffneten mehrere Schließfächer. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut laufen noch an.

In der Brückenstraße in Rainhardshain geriet ein weiterer Kindergarten in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten hebelten zwischen 19.00 Uhr am Dienstag (30. Mai) und 09.45 Uhr am Mittwoch eine Tür auf. Auch hier durchsuchten die Einbrecher die Räume. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Gebäude eine Spardose.

Hinweise zu den Einbrechern erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Überholvorgang führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (31.Mai) gegen 15.15 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau in einem Fiat die Landesstraße 3131 von Hausen in Richtung Gießen. Ein bislang Unbekannter, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, setzte zum Überholvorgang eines Motorrads an und fuhr hierbei offenbar auf die Gegenspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fiat-Fahrerin nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW mit einem männlichen Fahrer und vermutlich MR-Kennzeichen. Der Motorradfahrer trug schwarz-rote Motorradkleidung und das Krad war schwarz. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten oder dem Motorradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 58-jähriger Mann in einem VW befuhr am Mittwoch (31.Mai) gegen 10.50 Uhr den Berliner Platz auf der mittleren Spur. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der VW-Fahrer auf die linke Spur. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem Motorrad einer 23-Jährigen, bei dem sich die Kradfahrerin leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler

Am Mittwoch (31.05.2023) zwischen 12.00 und 12.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter im Schiffenberger Weg einen auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes abgestellten weißen BMW. Der Schaden an der rechten hinteren Seite wird etwa 1.500 Euro kosten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht im Nelkenweg

Schäden im Bereich des linken Radkastens eines weißen WV Passat blieben nach einer Verkehrsunfallflucht im Nelkenweg in Pohlheim zurück. Der Passat stand zwischen 19.30 Uhr am Montag (29.05.2023) und 09.00 Uhr am Mittwoch (31.05.2023) in Höhe der Hausnummer 9. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 250 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder deren Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3005.

