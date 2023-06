Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann mit Schusswaffe in Gießen gesehen+Kontrollen Schulwegsicherung in Linden+Einbrüche+Verkehrsunfälle und Fluchten

Gießen (ots)

Gießen: Mann mit Schusswaffe gesehen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem an einem Mittwoch im Mai (17. Mai) ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe im Fasanenweg gesehen worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19.00 Uhr suchte ein unbekannter Mann im Eichendorffring bei einer Anwohnerin Zuflucht in ihrem PKW. Er gab an, von einem anderen Mann verfolgt und bedroht zu werden. Die Frau lehnte ab und er lief weiter. Wenig später lief ein weiterer Mann vorbei, welcher eine Waffe in der Hose stecken hatte. Er lief offenbar dem ersten Mann hinterher. Kurze Zeit später sah die Frau den Mann mit der Waffe erneut. Er hatte sie in der Hand gehalten und lief in Richtung Licher Straße. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Softshelljacke mit Kapuze auf dem Kopf und eine dunkle Hose. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere nach dem Mann, der offenbar verfolgt worden ist. Wer hat am Mittwochabend (17. Mai) gegen 19.00 Uhr die beiden Männer im Bereich des Eichendorffring bzw. Fasanenweg gesehen? Wem ist der Mann mit der Schusswaffe ebenfalls aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Über 80 Fahrzeuge vor Grundschule kontrolliert

Zwei Streifen und die Schutzfrau vor Ort führten Dienstagvormittag eine Verkehrskontrolle vor einer Grundschule in der Gießener Straße durch, die vorrangig der Schulwegsicherung diente. Zwischen 07.00 und 12.15 Uhr stoppten sie über 80 Fahrzeuge. Davon war ein Fahrer zu schnell unterwegs und fünf Insassen, darunter drei Kinder, waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt.

Gießen: Einbruch in Restaurant

In der Marburger Straße brach ein Unbekannter in ein Restaurant ein. Die Diebe verschafften sich am Donnerstag (01. Juni), kurz nach Mitternacht, vermutlich Zugang über ein gekipptes Fenster. Aus dem Gebäude entwendete er Bargeld und einen Schlüssel. Der Mann trug einen hellen Pullover mit aufgesetzter Kapuze, vermutlich eine Jeans, dunkle Schuhe und dunkle Handschuhe. Er hatte zudem einen Rucksack dabei. Hinweise zum Verdächtigen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Einbruch in Kläranlage gescheitert

Der Einbruch in die Kläranlage am Ortseingang von Dorf-Güll ist offenbar gescheitert. Ein Unbekannter manipulierte zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch (31. Mai) und 06.00 Uhr am Donnerstag (01. Mai) an der Zufahrtschranke herum und beschädigte diese dabei. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte vermutlich auf diese Weise versuchte, die Schranke zu öffnen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Skoda touchiert

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ferniestraße in Linden touchierte ein Unbekannter am Montag (29.Mai) zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr einen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem weißen Rapid zurückkam, war dieser an der Beifahrertür beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Biebertal: Beim Abbiegen Peugeot gestreift

Ein bislang Unbekannter befuhr am Donnerstag (01.Juni) zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr die Rodheimer Straße in Felligshausen aus Biebertal kommend und beabsichtigte nach links in den Hohlweg abzubiegen. Offenbar streifte der Unbekannte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Peugeot 207 auf der rechten Seite und fuhr anschließend davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Auf Parkplatz Mitsubishi beschädigt

Donnerstagmorgen (01. Juni) gegen 11.10 Uhr beabsichtigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Benz-Straße rückwärts einzuparken. Dabei stieß der Unbekannte gegen einen geparkten grauen Mitsubishi Space Star und beschädigte das Fahrzeug am vorderen, linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Unbekannten, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunkelbraunen oder dunkelgrauen VW Bus. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (01. Juni) gegen 19.15 Uhr in der Gnauthstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den roten Golf auf der hinteren, linken Seite und entfernte sich vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert

Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter in der Glaubrechtstraße (Höhe 3) einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem weißen ID4 Pro zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: BMW beschädigt

Eine 39-jährige Radfahrerin befuhr Donnerstagabend (01.Juni) gegen 20.20 Uhr den Gehweg der Neustadt. In Höhe der Hausnummer 7 sprang die Radlerin von ihrem Rad, welches wiederum gegen einen geparkten BMW stieß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Bei einem Atemalkoholtest pustete die 39-Jährige 1,62 Promille und wurde zwecks Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell