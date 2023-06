Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Folgemeldung zum Gebäudebrand in der Frankfurter Straße

Gießen (ots)

Gießen:

Wir berichteten heute Morgen über einen Gebäudebrand in der Frankfurter Straße. Die Untersuchungen der Brandursachenermitter der Kripo Gießen ergaben keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Der Brand brach auf einem Balkon im ersten Obergeschoss aus. Das Feuer breitete sich aus und zog eine Wohnung in starke Mitleidenschaft. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden an dem Altbau im unteren sechsstelligen Bereich. Bewohner des Hauses sind anderweitig untergebracht.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell