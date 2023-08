Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrraddieb in Schiffdorf gestellt - Eigentümer gesucht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am vergangenen Donnerstag (24.08.2023) entwendete ein 47-jähriger Bremerhavener gegen 19:00 Uhr ein verschlossenes Mountainbike der Marke Decathlon, Modell Rockrider, welches an einer Bushaltestelle der Brameler Straße in Schiffdorf angeschlossen war. Am Fahrrad fehlten bereits die Sattelstütze und das Hinterrad.

Der Mann durchtrennte das Seilschloss mit einer Handsäge und verlud das Rad auf einen mitgeführten Fahrradanhänger.

Nach Zeugenhinweisen konnte der Mann durch die Polizei gestoppt und das Fahrrad sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er eindringlichst belehrt mit seinem eigenen Fahrrad samt Anhänger nicht zu fahren sondern dieses schieben. Außer Sichtweite setzte er sich jedoch auf sein Fahrrad und fuhr weiter. Er wurde daraufhin erneut gestoppt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Der Eigentümer des entwendeten Fahrrades konnte bisher nicht ermittelt werden. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

