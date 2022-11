Polizei Dortmund

POL-DO: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senioren - Polizei nimmt Tatverdächtigten fest

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund

Falsche Polizisten, falsche Enkel oder Verwandte oder auch angebliche Bankmitarbeiter - die perfiden Methoden der Call-Center Betrüger sind mannigfaltig. Per Telefonanruf werden die Senioren unter Druck gesetzt, um Geld und Wertgegenstände auszuhändigen. Die Call-Center sitzen in der Regel im Ausland, oft in der Türkei. Ermittlungen gestalten sich allgemein sehr schwierig. Umso erfreulicher ist die Festnahme eines Tatverdächtigen, der sich als falscher Bankmitarbeiter ausgegeben hat.

Am 16. November wollte der Tatverdächtige in der Wohnung einer 83-jährigen Seniorin in Wickede Geld und Wertgegenstände an sich nehmen. Vorausgegangen war ein betrügerischer Anruf, wahrscheinlich aus einem ausländischen Call-Center.

Gestört wurde der Betrüger glücklicherweise durch die Schwiegertochter. Er flüchtete zunächst, konnte aber dann von Polizeibeamten in Dortmund in seinem Auto festgenommen werden. Durchsuchungen und weitere intensive Ermittlungen führten dann zu drei weiteren, gleichgelagerten Taten, zwei in Dortmund und eine in Unna.

Das Amtsgericht Dortmund erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den geständigen 28-jährigen in Dortmund wohnhaften Mann. Dieser wurde dann unter Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

