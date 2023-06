Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw

Am 14.06.23 wurde in der Wiesenstraße in Eschwege ein weißer Pkw Kia durch Unbekannte beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz gegenüber dem dortigen Gartencenter abgestellt und wurde dort zwischen 08:40 Uhr und 18:10 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Das Auto wurde mutwillig verkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Gießkannen

Im Amselweg in Ringgau-Datterode wurden insgesamt acht Gießkannen à 5 Liter gestohlen, wie am gestrigen Mittag festgestellt wurde. Diese waren dort vor dem Haus abgestellt worden. Der Schaden wird mit 40 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 13:51 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 49-Jährige aus Spangenberg auf dem Parkplatz "Kreuzrasen" in Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw auszuparken. Dabei beschädigte sie einen nebenstehenden geparkten Ford Transit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1800 EUR.

Wildunfall

Um 01:25 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 24-Jähriger aus Bad Hersfeld mit einem Reh, das die L 3238 zwischen Hessisch Lichtenau und Velmeden überquerte. Das Tier wurde dabei von dem Kleinbus erfasst, lief aber anschließend davon. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Um 11:15 Uhr wurde gestern Vormittag ein 66-Jähriger aus Neu-Eichenberg Opfer eines Taschendiebstahls, der sich im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen ereignet hat. Unbekannte Täter entwendeten aus der Hosentasche des Geschädigten unbemerkt die Geldbörse, in der sich neben Bargeld aus persönliche Dokumente befanden. Mit einer im Portmonee aufgefundenen Kreditkarte wurden kurz darauf im benachbarten Tegut-Markt an einem dortigen Geldautomaten insgesamt 1000 EUR Bargeld abgehoben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

