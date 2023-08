Kalkar-Wissel (ots) - Am Mittwoch (23. August 2023) gegen 12:50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Straßen Am Bolk und Zum Wisseler See ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau aus Rees beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug nach links in die Straße Zum Wisseler See abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der entgegenkommenden, ...

