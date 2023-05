Polizei Köln

POL-K: 230508-4-LEV/K Mutmaßlicher Einbrecher baut Unfälle mit gestohlenem Auto - Haftrichter

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (7. Mai) hat die Polizei Köln gegen 17 Uhr am Rheindorfer Deich in Leverkusen-Rheindorf den 18 Jahre alten Fahrer eines Ford festgenommen. Der Verdächtige war auf der Felderstraße mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, hatte infolgedessen einen geparkten Pkw touchiert und ungerührt mit dem erheblich beschädigten Fiesta seine Fahrt fortgesetzt. Den ihm nachfahrenden Streifenbeamten versuchte sich der 18-Jährige zu entziehen, indem er auf dem Fuß-/Radweg Rheindorfer Deich nacheinander zwei Begrenzungspfosten überfuhr und letztlich fahrunfähig liegenblieb. Den zu Fuß weiterflüchtenden Mann stellten Polizisten kurz danach am Westring.

Nahezu gleichzeitig nahmen Kölner Kollegen an der Hauptstraße in Köln Porz-Zündorf einen Büroeinbruch bei einer karitativen Einrichtung auf. Dort hatten Unbekannte ein Balkonfenster eingeschlagen und mit dem dort entwendeten Fahrzeugschlüssel den Ford Fiesta gestohlen.

Bei dem in Leverkusen festgenommenen, mutmaßlichen Autodieb ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Er musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte er ebenso wenig vorweisen wie einen festen Wohnsitz. Der 18-Jährige muss sich heute (8. Mai) vor einem Haftrichter verantworten. Seine bei ihm angetroffene Beifahrerin (17) wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. (cg/kk)

