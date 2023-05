POL-PDLD: ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter unterwegs...

Germersheim (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend, den 23.05.23 um 18:00 Uhr bis Mittwochmorgen um 08:00 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Täterschaft die Motorhaube sowie den rechten Kotflügel eines in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim abgestellten PKW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400EUR. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

