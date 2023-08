Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrkartenautomat in Wremen gesprengt - Täter erbeuten Bargeld - Hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wremen. In der Nacht zu Sonntag (27.08.2023) sprengten bislang unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof im Wremen. Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat vollkommen zerstört. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die Täter eine geringe Menge Bargeld erbeuten und unerkannt entkommen. Bei der Tatortaufnahme kamen Delaborierer und ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei zum Einsatz, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren, noch nicht umgesetzten Sprengstoffe am Automaten befanden und eine gefahrlose Tatortaufnahme möglich war. Augenzeugen berichteten, dass sich ein PKW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte entfernt hatte. Weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

