POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 28. Juni gegen 08:05 Uhr kam es in Meppen an der Burgstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein weißer Kleintransporter die Burgstraße in Richtung Obergerichtsstraße. Vor dem Transporter fuhren zwei Radfahrer. Die Fahrzeugführerin des Transporters betätigt die Hupe und schloss schnell auf, sodass eine Radfahrerin nach rechts ausweichen musste und mit der anderen zusammenstieß. Hierdurch kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrzeugführerin des weißen Transporters hielt kurz an, fuhr dann jedoch unvermittelt weiter. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Tel. 05931/ in Verbindung zu setzen.

