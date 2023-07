Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gardine in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegn 14.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Straße Am Kirchblick in Lingen alarmiert. Als eine 38-jährige Bewohnerin einen Fanden mittels eines Feuerzeuges an einer Gardine entfernte, geriet diese in Brand. Ein 38-jähriger Bewohner wird durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeuge und 11 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

