POL-PDPS: Zweibrücken - Unfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.11.2023, 18:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landesstraße 471. SV: Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin, die die L 471 von Zweibrücken in Richtung Contwig befuhr, kam aufgrund Alkoholeinflusses nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr auf dem Grünstreifen ein Verkehrszeichen, lenkte nach links und wieder nach rechts, so dass sie erneut auf den Grünstreifen geriet und von dort in den tiefer liegenden Straßengraben fuhr, wo sie schließlich liegenblieb. Da sie erheblich alkoholisiert war, musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Ihr Führerschein wurde zum Zwecke der gerichtlichen Einziehung sichergestellt. Im eingeleiteten Strafverfahren drohen der jungen Frau eine spürbare Geldstrafe und ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis. An ihrem Pkw entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An zwei nachfolgenden Fahrzeugen, die Fahrzeugteile der Unfallverursacherin überfuhren, entstanden Sachschäden von jeweils ca. 250 Euro. |pizw

