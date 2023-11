Lemberg (ots) - Am Sonntag, um 19:00 Uhr, wendete ein dunkler SUV mit vermutlich Zweibrücker Kennzeichen und beschädigte beim Rückwärtsfahren einen in Höhe Talstraße 8 geparkten Hyundai I30. Der Verursacher müsste einen entsprechenden Schaden am linken Heck in einer Höhe von 56 bis 69 Zentimetern aufweisen. Der Schaden am Hyundai wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der ...

