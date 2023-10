Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. In Kurve in den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.10.2023) ereignete sich auf der Zufahrt von der Zeppelinstraße zur Tunnelstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Eine 21-Jährige aus Halle fuhr gegen 9.30 Uhr mit ihrem Skoda Scala auf der Zeppelinstraße in Richtung Tunnelstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie frontal gegen den Mercedes-LKW eines 36-Jährigen aus Schloß Holte-Stukenbrock. Beide Fahrer sowie ein 37-jähriger Beifahrer im LKW wurden durch die Kollision leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie alle in umliegende Kliniken. Während der Unfallaufnahme blieb die Zufahrt bis zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 28.000 Euro. Wer weitere Hinweise zum Unfall geben kann, meldet sich telefonisch bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

