Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Vorfahrt im Kreuzungsbereich missachtet.

Lippe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend (19.10.2023) im Bereich Hornsche Straße/Volkhausen Straße. Eine 50-Jährige aus Detmold war gegen 19.15 Uhr mit ihrem BMW Z3 auf der Volkhausen Straße in Richtung Hornsche Straße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich überqueren. Dabei übersah sie augenscheinlich einen vorfahrtberechtigten 74-Jährigen aus Detmold, der mit seinem VW Touran von rechts aus der Hornschen Straße kam und in Richtung Spork-Eichholz unterwegs war. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Der VW drehte sich mehrfach und prallte gegen ein Verkehrsschild, bevor er zum Stehen kam. Der Mann sowie sein 33-jähriger Beifahrer und sein Hund im Kofferraum blieben unverletzt. Die 50-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 9500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell