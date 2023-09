Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham v. 30.09.23

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf ++

26954 Nordenham, Butjadinger Straße 51

Freitag, den 29.09.2023, gegen 13.50 Uhr

Am Freitag kam es in Abbehausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannter Fahrer eines Wohnmobiles befuhr die Butjadinger Straße in Fahrtrichtung Butjadingen. In Höhe der Unfallstelle stieß der Fahrer gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Kleinbusses und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 26940 in Verbindung zu setzen.

.

++ Kennzeichendiebstähle / Zeugenaufruf ++

Nordenham. In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich Abbehausen zu mehreren Diebstählen von Pkw-Kennzeichen. Zeugen, die insbesondere in den frühen Morgenstunden Feststellungen gemacht haben, welche auf die Täter/Tatumstände hinweisen, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell