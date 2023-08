Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Reifen zerstochen

Greiz (ots)

Weida. Am 18.08.2023 gegen 07:00 Uhr stellte ein Autofahrer in der Wiesenstraße fest, dass alle vier Reifen seines Fahrzeuges zerstochen waren. Als Tatzeitraum konnte er den 16.08.2023 gegen 16 Uhr bis zum Feststellungszeitpunkt benennen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Greizer Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit anderen gleichgelagerten Delikten in dem Bereich besteht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/ 6210 zu melden (Bezugsnummer: 0215533/2023). (TM)

