Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann durch Pkw angefahren

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 27-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, als er am Samstag (19.08.23) gegen 03:45 Uhr durch einen Pkw, vermutlich Mercedes, touchiert wurde. Im Vorfeld hielt sich eine Gruppe von Personen in der Zwickauer Straße auf einem Skaterplatz auf. Teil dieser Gruppe war der oben genannte Mann sowie eine 24-Jährige. Als sich die 24-jährige Frau abseits der Gruppe in einem nahen Park aufhielt, sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Weiterhin griff er ihr an den Arm. Da sich die Frau hierdurch bedrängt fühlte, flüchtete sie zu ihrer Personengruppe. Der Unbekannte ging auf einen Parkplatz und stieg in seinen Pkw, vermutlich ein dunkler Mercedes, ein. Der 27-Jährige wollte den unbekannten Täter nun zur Rede stellen. Dieser fuhr jedoch los und touchierte den Geschädigten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, konnte das Fahrzeug oder der Täter nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden. Bisher ist folgende Personenbeschreibung bekannt:

- 195 cm groß - kräftige Statur - blonde kurze Haare - trug ein weißes T-Shirt - die Heckscheibe des Pkw ist vermutlich beschädigt.

Die Altenburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 zu melden (Bezugsnummer 0216440/2023). (TM)

