Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch psychisch auffälligen Mann

Gera (ots)

Gera. Am Sonntag, den 20.08.2023, gegen 04:45 Uhr verursachte ein alkoholisierter und psychisch auffälliger 30-jähriger Syrer einen Polizeieinsatz. Er betrat den öffentlich zugänglichen islamischen Gebetsraum am Sachsenplatz. Dort griff er sich einen Koran und begann, Seiten aus diesem zu reißen. Währenddessen verließ er das Gebäude, lief zum Gustav-Hennig-Platz und verteilte dabei mehrere Koranseiten auf der Straße. Mitarbeiter des Gebetsraums beobachteten den Täter dabei und folgten ihm. Außerdem sammelten sie die Seiten des Korans ein. Nachdem Polizisten den Mann feststellten, wurde er einem Arzt vorgestellt und in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen kann eine religiöse Tatmotivation ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Gera führt die weiteren Ermittlungen. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell