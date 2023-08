Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrer aufgepasst - Die Schule geht wieder los

Gera, Altenburg, Greiz (ots)

Gera/Greiz/Altenburg: Die Sommerferien sind zu Ende - das neue Schuljahr 2023/2024 hat begonnen. Etliche Erstklässler im Bereich der Landespolizeiinspektion machen sich heute, den 21.08.2023, erstmals auf den Weg zur Grundschule. Damit alle Schulkinder, sowohl die kleinen, als auch die großen, sicher in ihren Schulen ankommen, führen die Dienststellen der Landespolizeiinspektion Gera heute und während der restlichen Woche verstärkte Verkehrskontrollen durch. In diesen öffentlichkeitswirksamen Kontrollen finden unter anderem auch Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich von Schulen statt. Daneben werden Polizeibeamte auch an Fußgängerüberwegen und Bushaltestellen, insbesondere in der Nähe von Schulen, anzutreffen sein. Aber nicht nur am Ersten Schultag finden die großangelegten Kontrollen statt. Wir werden in der ganzen Woche präsent sein. Es ist ein großes Bedürfnis der Polizei, sowohl Autofahrer, als auch Schulkindern und deren Eltern für die möglichen Gefahren auf dem Schulweg zu sensibilisieren. Daher bitten wir alle Fahrzeugführer, insbesondere auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer zu achten und Rücksicht zu nehmen. Achten Sie hierbei bitte nicht nur auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sondern auch auf Park- und Halteverbote gerade im Bereich von Schulen. Nur durch gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme, kann jeder Einzelne einen großen Beitrag zu einem sicheren Schulweg unserer Kinder leisten. Gehen Sie mit guten Beispiel voran und seinen Sie Vorbild für andere. Jedes Kind braucht einen sicheren Schulweg. Vielen Dank für Ihr Verständnis. (TM)

