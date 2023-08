LPI-G: Zeuge gibt Hinweis auf Alkoholfahrt

Ronneburg (ots) - Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag, 17.08.2023, gegen 15:30 Uhr bis Freitag, 18.08.2023, gegen 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Paitzdorfer Straße in Ronneburg. Aus diesem wurden Lebensmittel entwendet und an der Außenjalousie eine Schmiererei hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. (MW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

