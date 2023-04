Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täterin bricht in eine Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt

Mannheim (ots)

Am Montagabend, gegen 22:45 Uhr brach eine 33-Jährige Frau in eine Wohnung in der Wingertstraße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Frau im Vorfeld unberechtigterweise an einen Schlüssel zur Wohnung gelangt. Während die Täterin Diebesgut im Wert von über 6.000 Euro an sich nahm, erwischte der Mieter der Wohnung die 33-Jährige auf frischer Tat und wählte daraufhin den Notruf der Polizei.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme beichtete die Täterin der Streifenwagenbesatzung, dass sie zuvor unter Drogeneinfluss mit einem PKW zum Tatort gekommen war. Ein Urintest auf der Dienststelle verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis. Da bei der Täterin auch Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde zugleich ein Alkoholtest durchgeführt und ergab einen Wert von 0,62 Promille. Eine Blutprobe wurde der 33-Jährigen entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Die 33-jährige Täterin muss nun mit einer Anzeige wegen Einbruchsdiebstahl, Verdacht gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Fahrt unter Einfluss von Drogen und Alkohol rechnen.

