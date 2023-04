Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Passanten löschen Brand im Parkhaus

Mannheim (ots)

Auf dem obersten Parkdeck eines Kaufhauses im Quadrat C 2 steckte am Montag, gegen 17:30 Uhr, eine unbekannte Täterschaft einen Haufen mit Bekleidung und nicht mehr näher bestimmbaren Gegenständen in Brand. Drei Parkhausnutzer bemerkten den Rauch und reagierten sofort, indem sie einen dort angebrachten Löschschlauch zu Hilfe nahmen, um die Flammen zu löschen. Kurz darauf übernahm die inzwischen verständigte Feuerwehr.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden liegt ersten Ermittlungen nach im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Brandermittlungen übernommen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell