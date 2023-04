Mannheim (ots) - Auf dem obersten Parkdeck eines Kaufhauses im Quadrat C 2 steckte am Montag, gegen 17:30 Uhr, eine unbekannte Täterschaft einen Haufen mit Bekleidung und nicht mehr näher bestimmbaren Gegenständen in Brand. Drei Parkhausnutzer bemerkten den Rauch und reagierten sofort, indem sie einen dort angebrachten Löschschlauch zu Hilfe nahmen, um die Flammen zu löschen. Kurz darauf übernahm die inzwischen ...

mehr