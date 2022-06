Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vermisstes 12-jähriges Mädchen in Nordrhein-Westfalen gefunden ++

Rotenburg (ots)

Vermisstes 12-jähriges Mädchen in Nordrhein-Westfalen gefunden

Rotenburg/Stemmen. Mit großer Erleichterung kann die Rotenburger Polizei mitteilen, dass das seit Sonntag vermisste, 12-jährige Mädchen aus Stemmen wohlbehalten aufgefunden worden ist. Intensive Ermittlungen haben die Rotenburger Beamten nach Nordrhein-Westfalen geführt. Dort ist sie am Abend durch die örtliche Polizei in die Hände einer Inobhutnahmestelle gegeben worden und wird alsbald von ihren Eltern abgeholt. "Wir sind sehr froh, dass es dem Mädchen soweit gut geht. Näheres zu ihrem Auffinden können wir derzeit zum Schutz ihrer Persönlichkeit nicht mitteilen", so Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell