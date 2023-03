Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 11.03.2023, 00.45 Uhr - 01.40 Uhr, wurden in der Brückenstraße in Traben-Trarbach der Außenspiegel eines parkenden PKW beschädigt sowie diverse Blumenkübel umgeworfen. Zudem begaben sich gegen 01.50 Uhr bislang unbekannte Täter unberechtigterweise in ein Mehrfamilienhaus in der Weiherstraße und beschädigten dort eine Wohnungstür.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) in Verbindung zu setzen.

