LPI-G: Mit über 2 Promille unterwegs

Gera (ots) - In einem Einkaufsmarkt in der Dornaer Straße verschafften sich am Samstag gegen 17:20 Uhr unbekannte Männer während der Öffnungszeiten gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Büro und entwendeten hieraus Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Männer, vor den Augen der Angestellten mit dem Beutegut, welches sie in einer blauen Mülltüte und einem Pappkarton ...

