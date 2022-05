Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Greiz (ots)

Wünschendorf: Mehrere Polizeistreifen kamen gestern Abend (26.05.2022), gegen 17.50 Uhr in Wünschendorf, speziell in der Fuchstalstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen a ca. 10 Personen aufeinander und gerieten in Streit. In diesem Verlauf wurde ein 38 Jahre alter Mann durch einen unbekannten aus der gegnerischen Gruppe verletzt, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wurde seitens der Greizer Polizei aufgenommen. (RK)

