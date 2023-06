POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizeimusikkorps Karlsruhe am 2. Juli in Bad Schönborn - Benefizkonzert zugunsten des Jugendorchesters Langenbrücken

Polizeipräsidium Karlsruhe

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung von Mario Ströhm spielt am kommenden Sonntag, 02. Juli 2023, ab 19:30 Uhr im Bad Schönborner Ortsteil Langenbrücken.

Deutschlands größtes Polizeiorchester ist dort zu Gast beim Musikverein Langenbrücken e.V., der am Wochenende mit einem großen Jubiläumsfest im Festzelt an der Schönbornallee sein 100-jähriges Bestehen feiert. Bei freiem Eintritt erwartet das Publikum ein buntes Unterhaltungsprogramm, in dem auch Sängerin Nina Hirschler und Sänger Toni Bergsch für Höhepunkte sorgen werden. Mit dem Erlös aus dem abendlichen Festbetrieb und mit den Spenden will der gastgebende Musikverein Langenbrücken seine Jugendarbeit fördern.

