Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots)

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten sucht die Polizei nun Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Marxzell.

Nach den derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Ettlingen fuhr eine 41-jährige Fahrerin eines Ford Tourneo gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 565 von Marxzell in Richtung Langenalb. An der Einmündung Holzbachstraße wollte sie wohl in Richtung Pfaffenrot abbiegen und scherte offenbar über den Seitenstreifen aus. Hierbei kollidierte sie mit einer Mercedes G-Klasse eines 29-jährigen Mannes, der in gleicher Richtung unterwegs war und den Ford überholte. Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

