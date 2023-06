Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei findet knapp 3 Kilogramm Amphetamin in einem Auto - Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige erlassen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bereits am vergangenen Freitag erließ das Amtsgericht Bruchsal Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen zwei Tatverdächtige. Ihnen wird der Handel mit Amphetamin in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Audi in der Eisenbahnstraße in Bruchsal. Im Auto saßen zwei Männer im Alter von 49 Jahre und 22 Jahre. Hierbei fanden die Beamten etwa 2.800 Gramm Amphetamin, das in mehreren Beuteln und einer Tasche verpackt war. Zudem stellten die Polizisten ein griffbereites Messer und Bargeld in Höhe von 1.500 Euro sicher. Der Fahrer steht weiterhin im Verdacht den Audi unter dem Einfluss von Rauschgift gefahren zu haben. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Amphetamin aufgefunden.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell