POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in der Schloßstraße in Wittlich Am Montag, 05.06.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 08:40 Uhr bis 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Schloßstraße 13 in Wittlich. Auf dem dortigen Parkplatz, welcher üblicherweise von Kunden der angrenzenden Einkaufsläden (Takko/Deichmann/Futterhaus) ...

