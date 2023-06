Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle beschäftigten die Beamt*innen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Der 07.06.2023 war polizeilich durch eine Vielzahl an Verkehrsunfällen geprägt.

Gemäß Pressesofortmeldung der Polizeiinspektion Daun vom 07.06.2023 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Am 07.06.2023 gegen 17:57 Uhr erhielten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall im Bereich der B 257 zwischen Ulmen und Kelberg. Hier geriet der Fahrer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich des benachbarten Saarlandes aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug (Pritschenwagen mit Anhänger). Ein hinter dem Pritschenwagen fahrender Personenkraftwagen kollidierte zudem mit dem Anhänger des Pritschenwagens. Der 30-jährige Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges wurde lebensgefährlich verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Fahrzeugführer der entgegenkommenden Fahrzeuge wurden mittelschwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Der Unfallverursacher wurde in der Nacht noch notoperiert und befindet sich derzeit zwar immer noch schwerstverletzt, aber in zunächst medizinisch stabilem Zustand im Krankenhaus.

Am 07.06.2023 gegen 08:44 Uhr befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus dem Bereich der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 10 zwischen Nohn und Hoffeld. Hier kam sie im Verlauf einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. An diesem, sowie am Fahrzeug entstanden Sachschaden, die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Am 07.06.2023 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Unfallverursacher aus dem Bereich der VG Kelberg mit seinem Personenkraftwagen die B 257 von Daun in Richtung Darscheid. Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Am 07.06.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Personenkraftwagen die Hauptstraße in Hinterweiler. Hier kollidierte sie aufgrund eines Feh-lers beim Abbiegen mit einem kreuzenden Personenkraftwagen eines 19-jährigen Fahrers aus dem Be-reich der VG Gerolstein. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Am 07.06.2023 gegen 21:00 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer eines Pizza-Lieferdienstes die Straße "Burgring" in der Ortslage von Mürlenbach. Hier kollidierte er im Rahmen des Wendens mit einem dort abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In Zusammenarbeit mit den Beamt*innen der Polizeiinspektion Prüm gelang es den aufnehmenden Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun, die Unfallflucht zu klären.

Am 08.06.2023 gegen 04:06 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit einem Personenkraftwagen die B 410 von Gerolstein in Richtung Büdesheim. Hier kollidierte er plötzlich mit einem querenden Hund, einem schwarzen Pudel. Der Hund verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der mögliche Hundehalter darf gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell