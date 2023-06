POL-KA: (KA) Rheinstetten - 33-Jähriger stürzt mit Fahrrad und verletzt Sanitäterin

Karlsruhe (ots) - Auf dem Heimweg vom Straßenfest in Wiesental raubte eine noch unbekannte Personengruppe am Sonntag um 03.30 Uhr ein Ehepaar aus. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Bruchsal sprach eine Gruppe, bestehend aus fünf bis sechs junger Männer, das Paar im Bereich der Mannheimer Straße an und beleidigte es. Um einer Eskalation aus dem ...

